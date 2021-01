Aida Yespica è una modella venezuelana e negli ultimi giorni ha deciso di infiammare il mondo del web con scatti super sexy. Si è messa subito in mostra con la partecipazione a Miss Venezuela, poi il trasferimento a Milano per iniziare la carriera da modella. E’ diventata una delle donne più amate dagli italiani grazie a ben quattro calendari senza veli che hanno venduto tantissime copie. E’ riuscita a confermarsi nel mondo dello spettacolo, si è messa in mostra anche grazie alla sua competenza.

La foto sexy di Aida Yespica

Aida Yespica è seguitissima anche sul mondo social, su Instagram sono tantissimi i follower, addirittura 850 mila. I fan hanno avuto modo di apprezzare le foto della showgirl, in particolar modo l’ultimo scatto ha infiammato. Aida Yespica è bellissima, il vestito è troppo scollato ed il seno prorompente è in bella mostra. In poche ore la foto ha raggiungo oltre 50mila like, tutti gli uomini possono stropicciarsi gli occhi. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, Aida Yespica da capogiro.