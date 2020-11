E’ stata il sogno di tanti uomini. Stiamo parlando di Ainette Stephens, volto nuovo della televisione. E’ salita alla ribalta grazie alla partecipazione al programma ‘Il Mercante in Fiera’ nel ruolo di ‘Gatta Nera’, il vestitino attillato riusciva a mettere in mostra le sue forme. Poi ha partecipato anche a qualche programma, prima di dedicarsi alla vita privata: è infatti diventata mamma. L’aspetto fisico è rimasto sempre al top, le forme sono prorompenti. La modella e showgirl ha pubblicato delle foto sul profilo Instagram che hanno fatto impazzire il mondo del web, la scollatura è senza freni. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.