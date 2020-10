Alessia Macari, la compagna di Oliver Kragl: la forma fisica è perfetta [FOTO]

Oliver Kragl è un centrocampista, reduce da stagioni molto importanti. Si è confermato come uno dei migliori nel suo ruolo del torneo cadetto, adesso ha iniziato una nuova avventura con la maglia dell’Ascoli. Grande attenzione anche sul fronte social, in particolar modo molto attiva è la compagna Alessia Macari. L’ex concorrente del Grande Fratello si dimostra in grande forma, le ultime foto pubblicate sul profilo Instagram hanno messo in mostra un fisico mozzafiato. Gli scatti in costume sono state molto apprezzate come confermano like e commenti. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Alessia Macari.