Alessia Macari è la fidanzata del centrocampista Kragl, il calciatore si conferma come uno dei migliori centrocampisti del campionato di Serie B e può ambire al massimo campionato, il suo punto di forza è sicuramente il tiro da lontano, soprattutto su calcio di punizione. L’ex concorrente del Grande Fratello incanta invece il mondo Instagram, con scatti veramente sexy. L’ultima foto non è passata inosservata, lady Kragl si è fotografata in posizione super sexy, la forma fisica è quella dei giorni migliori. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Alessia Macari.