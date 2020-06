La 47enne che incanta sul web: lato B in primo piano, si tratta dell’ex compagna dell’allenatore [FOTOGALLERY]

E’ proprio lei: Alessia Marcuzzi, 47 anni e non sentirli. E’ tornata alla ribalta dopo uno scatto che ha fatto impazzire il web, il lato B in bella mostra non è passato di certo inosservato. E’ stata la compagna di Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio. Poi le strade si sono separate, ma il rapporto tra i due è rimasto buono. Sono arrivati tanti messaggi anche da parte di altri vip, in tanti sono rimasti incantati dalla forma fisica della conduttrice. Sfoglia la FOTOGLLERY in alto con tutte le immagini.