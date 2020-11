Alessia Marcuzzi si conferma una delle donne più belle italiane e non solo. La presentatrice è stata protagonista nelle ultime stagione alla conduzione di tantissimi programmi, si è sempre messa in mostra anche per la sua preparazione. Ma è in grado anche di infiammare gli uomini, nei primi anni della carriera ha fatto impazzire gli italiani con un calendario super sexy. La femminilità non è di certo andata via e sui profili social è sempre più attiva. In particolar modo l’ultimo scatto è mozzafiato, l’ex modella si è coperta il seno solo con un cappello. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Alessia Marcuzzi.