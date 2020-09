Alessia Messina pubblica le chat con Mario Balotelli: la storia è già finita [FOTO]

L’attaccante Mario Balotelli è alla ricerca di una nuova squadra dopo la deludente esperienza con la maglia del Brescia. Il calciatore continua a confermarsi uno dei più importanti talenti italiani, purtroppo non è riuscito ad esprimersi al meglio con le Rondinelle. Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere per alcune situazioni di gossip, il calciatore è spesso al centro delle copertine. L’ultima storia d’amore è stata con Alessia Messina. “La gente non accetta un no come risposta? Perché? Perché continuano a parlare di te anche quando non c’entrano più nulla con te. Per popolarità?“, aveva tuonato il calciatore. La ragazza ha risposto pubblicando i messaggi con Balotelli. “Tu vedrai il vero Mario, Alessia”. Poi il commento finale della ragazza: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata”.