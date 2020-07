Calciatore vittima di un grave incidente: “adesso mi rendo conto quanto è bella la vita” [FOTO]

“Forza Alessio, non mollare, ti aspettiamo più forte di prima”. E’ il messaggio pubblicato dal Villalba Ocres Moca 1952, la società di calcio con cui è tesserato Alessio Bari, calciatore rimasto coinvolto in un brutto incidente a Tivoli e ricoverato nel reparto all’ospedale San Giovanni di Roma. Secondo quanto appreso il giocatore era in sella al motorino e stava transitando lungo via Tiburto, quando ha perso il controllo del veicolo e due ruote e si è scontrato contro un’auto. Immediati i soccorsi, Alessio Bari è stato trasportato in ospedale. Tantissimi i messaggi sui social, il calciatore ha un pò tranquillizzato tutti con un messaggio su Instagram: “Vorrei ringraziare e rispondere a tutti ma siete veramente tanti..in tanti momenti della vita mi sono sentito solo,mi sono arrabbiato per stupidaggini..ma solo ora so quante persone mi amano e quanto è bella la vita.. sento L onore di volevi bene.. tutti #AB7”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.