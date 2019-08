Alexis Sanchez all’Inter, tutte le FOTO del calciatore al Coni di Milano [GALLERY]

L’Inter ha piazzato l’ennesimo colpo di mercato di una campagna acquisti molto importante, si tratta di Alexis Sanchez, probabilmente la nuova spalla ideale di Lukaku. L’esordio della squadra di Conte è stato veramente positivo, netto 4-0 davanti al pubblico amico contro il Lecce, i nuovi sono stati già grandi protagonisti, soprattutto il centrocampista Sensi e proprio l’attaccante Lukaku. Adesso è arrivato un nuovo innesto, stiamo parlando di Sanchez, il cileno è reduce dall’esperienza poco positiva con il Manchester United ed adesso ha tutte le carte in regola per rilanciarsi, torna in Italia dopo l’esperienza importante con la maglia dell’Udinese. In alto la FOTOGALLERY con tutti gli scatti del calciatore al Coni di Milano.