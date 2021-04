“Allegri allenatore e Pirlo nello staff”, le reazioni dei tifosi sulle voci in casa Juventus

La Juventus sta pensando seriamente di riportare a Torino l’allenatore Massimiliano Allegri. Sono ore di valutazioni per il club bianconero dopo il brutto pareggio nel derby di campionato contro il Torino, in particolar modo le ultime due prestazioni non sono state all’altezza, quella contro i granata e la sconfitta casalinga contro il Benevento. La vetta della classifica si è allontanata definitivamente, i 12 punti di vantaggio dell’Inter non sono raggiungibili, i bianconeri dovranno guardarsi alle spalle. L’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, fallire il risultato porterebbe un gravissimo danno dal punto di vista economico.

La reazione dei tifosi della Juve su Allegri

Sono andati in scena contatti tra Agnelli e Allegri per un ritorno del livornese alla Juventus. Il tecnico Andrea Pirlo è sulla graticola e si giocherà tutto nello scontro per la Champions League contro il Napoli, una sconfitta porterebbe all’esonero. Agnelli e Allegri sono legati da un ottimo rapporto di amicizia e inevitabilmente si è parlato anche della Juventus, l’ex Cagliari sarebbe disposto ad accettare l’incarico a campionato in corso solo per la Juventus. Sono arrivate tantissime reazioni da parte dei tifosi bianconeri, non mancano le perplessità ma la maggioranza spinge per un ritorno. “Allegri allenatore e Pirlo nello staff”, scrive un utente. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.