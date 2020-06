Allenamento Lazio, si “vola” verso la ripresa: spuntano i paracadute. E Immobile si diverte con Acerbi [FOTO]

La Lazio è in grande forma. Allenamenti particolari quelli dei biancocelesti a Formello. Simone Inzaghi tiene “sulla corda” i suoi, nel vero senso della parola. Immobile e Acerbi alle prese con un esercizio sulla forza, con il difensore che tiene attraverso una fune il compagno che scherza sui social: “Volevo correre da Jessica, ma lui non era d’accordo”. Il bomber della Lazio ha anche sfoggiato delle scarpe sulle quali campeggia il nome della moglie. Ottime notizie dalla seduta odierna per Inzaghi che recupera Milinkovic-Savic, autore di un gran gol in partitella. Ma a colpire l’attenzione è stata la presenza di paracadute sulle spalle dei calciatori. Un allenamento particolare, che serve per sviluppare forza e velocità. Insomma, la Lazio “vola” verso la ripresa. In alto la FOTOGALLERY.