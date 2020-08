Allenatori Serie A 2020-2021, panchine in movimento: il borsino della nuova stagione tra conferme, addii e giudizi sospesi [GALLERY]

Allenatori Serie A 2020-2021 – Ventisette giorni esatti alla fine di questa stagione anomala e “posticipata” (31 agosto), diciannove all’ultima gara stagionale (finale di Champions il 23 agosto). Per le italiane, in caso di uscita anticipata dalle Coppe, anche meno. Ma la speranza è che non sia così e che, almeno una delle cinque squadre impegnate tra Champions ed Europa League, possa arrivare in fondo. E magari vincere.

Le società già guardano avanti

Ma, al netto di queste cinque, per le restanti compagini la stagione è finita qua. Da domenica sera. Obiettivi raggiunti da alcuni e da altri no, verdetti sanciti e vacanze “ridotte” perché la nuova annata è alle porte. Ieri l’ufficiosità, ma si attende l’ufficialità: la Serie A 2020-2021 ripartirà il 26 settembre. Per le società, dunque, è tour de force. Terminata la “vecchia”, bisogna pensare già alla “nuova”. A programmare. A partire dai tecnici. Come ogni anno, c’è chi è in odore di conferma, certa o da valutare, chi ha già salutato e chi invece è prossimo a farlo.

Allenatori “di Coppa”: giudizio rimandato

Ovviamente, per le società impegnate in Coppa – perlomeno per due di queste cinque (Juventus e Inter) – lo stesso esito finale delle competizioni europee potrebbe condizionare il giudizio sul futuro. Sarri si gioca tanto col Lione, al netto di una conferma che comunque potrebbe starci e che saprebbe tanto di seconda possibilità. Conte invece, al di là degli aspetti di campo (comunque non da buttare), si trova di fronte una situazione diversa, con lo sfogo post Atalanta che ha sollevato un mezzo polverone e a cui sono seguite smentite e incontri chiarificatori (con Zhang) con giudizio rimandato al post Europa League. Per gli altri tre, Gasperini, Gattuso e Fonseca, la strada sembra delineata al di là del cammino europeo, anche perché in questo caso le aspettative sono diverse.

La situazione generale panchina per panchina

Ma tornando a chi ha finito la stagione, già qualcosa si è mosso. Come per esempio al Cagliari, dove Zenga ha salutato e Di Francesco è stato annunciato. Oppure al Torino, dove Longo non verrà riconfermato e Giampaolo sembra prossimo a succederlo. In più, incertezza anche su qualche altra panchina, in attesa che il mosaico possa essere completamente definito con l’approdo dell’ultimo neopromossa – proveniente dai playoff di B – che farà compagnia a Benevento e Crotone. In alto la nostra FOTOGALLERY illustrata con la situazione panchina per panchina. La grafica, ovviamente, subirà le dovute modifiche ogni volta che ci saranno novità su qualche panchina.