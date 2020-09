Allenatori Serie B 2020-2021, il borsino delle panchine: riempite le ultime caselle

Allenatori Serie B 2020-2021 – Poco meno di un mese all’inizio della prossima stagione in cadetteria. Tra retrocesse e neopromosse, ormai tutte le 20 squadre ai nastri di partenza hanno riempito la propria casella relativa alla panchina. C’è chi ha confermato il tecnico, chi lo ha sostituito e chi lo ha esonerato o tenuto nonostante mille tentennamenti. Le ultime porte girevoli sono state ad Ascoli (Bertotto per Dionigi) e a Pescara (Oddo per Sottil). In alto la situazione squadra per squadra nella FOTOGALLERY illustrata di CalcioWeb.