Allenatori Serie B 2020-2021, girandola sull’asse Venezia-Empoli-Spal tra annunci e attese ufficialità [GALLERY]

Allenatori Serie B 2020-2021 – Nuovo aggiornamento sul borsino completo dei tecnici di cadetteria per la prossima stagione. Ultimi giorni frenetici, tra annunci e attese ufficialità. Ai primi addii, subito dopo la fine del campionato, sono seguiti i primi arrivi. A Castori alla Salernitana si è aggiunto Marino alla Spal e, oggi, Zanetti al Venezia. Questo ha, conseguentemente, scatenato una girandola impazzita. I lagunari, infatti, dovrebbero adesso (salvo ribaltoni) liberare Dionisi in direzione Empoli, che ha a sua volta liberato Pasquale Marino, ufficializzato dalla Spal dopo l’addio già annunciato di Di Biagio. In attesa di ufficialità c’è anche Delneri, che ricoprirà il ruolo di allenatore, anziché quello di direttore tecnico, al Brescia, sostituendo Diego Lopez che sembrava invece in odore di conferma. Dopo l’eliminazione ai playoff, valutazioni in corso in casa Chievo e Pordenone. Ancora da definire la questione Aglietti, mentre Tesser va verso il prolungamento del rapporto. Per avere più chiara la situazione panchina per panchina, ecco in alto la FOTOGALLERY illustrata di CalcioWeb.