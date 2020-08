Allenatori Serie B 2020-2021, il borsino delle panchine: novità ad Ascoli, Lecce e Chievo

Allenatori Serie B 2020-2021 – Non solo massimo campionato. Anche in cadetteria la situazione delle panchine è in continuo movimento, così come descrittovi da settimane su queste pagine. Ad allenatori sulla via della riconferma e incredibilmente allontanati si susseguono al contrario tecnici pronti ad andare e poi invece ben saldi in sella.

A tal proposito, da evidenziare le situazioni di Ascoli e Lecce. A colpi di tweet e agitazioni le ultime settimane in casa marchigiana, con i continui botta e risposta tra il presidente Pulcinelli e l’allenatore Dionigi. Domani però potrebbe arrivare la definitiva separazione tra le parti e la scelta dei bianconeri virerà su un altro allenatore. Scossone improvviso a Lecce. Liverani da confermato a esonerato, così ieri è stato ufficializzato Eugenio Corini, protagonista della promozione del Brescia l’estate scorsa. Sul fronte Chievo, Alfredo Aglietti dovrebbe proseguire con i gialloblu. Dopo la mancata promozione ai playoff e qualche settimana di incertezza, sembra tracciata la strada dell’ex attaccante. Come sempre, per avere più chiaro il quadro, ecco in alto la FOTOGALLERY illustrata della nostra redazione.