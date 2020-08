Allenatori Serie B 2020-2021, gli ultimi aggiornamenti: incertezza Ascoli, Tesser rinnova, Tedino all’Entella

Allenatori Serie B 2020-2021 – Altro aggiornamento riguardante il borsino delle panchine in cadetteria, a qualche settimana dalla fine della regular season e con il ritorno della finale playoff previsto giovedì che sancirà quale squadra tra Spezia e Frosinone (ieri vittoria dei liguri)) farà compagnia a Benevento e Crotone.

In casa Ascoli rischia di ingarbugliarsi la situazione relativa a Dionigi, fino a qualche giorno fa confermato anche per la prossima stagione. I botta e risposta a colpi di social tra presidente e tecnico hanno reso incerta la situazione. Così come ad Empoli, dove slitta l’ufficialità di Dionisi e a questo punto non sono esclusi colpi di scena. Tesser ha invece rinnovato, qualche ora fa l’ufficialità: dopo aver sfiorato la Serie A, continuerà a sedere sulla panchina del Pordenone. La Virtus Entella ha invece annunciato Bruno Tedino, che succede a Roberto Boscaglia. A Pescara, nessuna novità al momento: Sottil in attesa di capire se sarà riconfermato o meno dopo la salvezza al playout contro il Perugia. In alto la FOTOGALLERY illustrata della nostra redazione con la situazione panchina per panchina e gli ultimi aggiornamenti.