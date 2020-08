Allenatori Serie B 2020-2021, il borsino completo: Castori alla Salernitana ma non solo [FOTOGALLERY]

Allenatori Serie B 2020-2021 – Lo avevamo anticipato lanciando per la prima volta l’articolo ieri: le panchine in cadetteria stanno già iniziando a muoversi nonostante ancora debbano concludersi playoff e playout. Ci sono i club, però, costretti a guardare avanti dopo la regular season. A quelli che hanno confermato i propri tecnici ci sono quelli che invece hanno già rotto il rapporto con quest’ultimo, virando su altre strade. L’esempio lampante è alla Salernitana, che ha salutato Ventura praticamente il giorno dopo l’ultima giornata e ha da poco ufficializzato Fabrizio Castori. Si tratta della prima casella occupata, alla voce “nuovi allenatori”, della prossima Serie B.

Ma la Salernitana non è l’unica a cambiare. Da valutare le incerte situazioni delle squadre impegnate agli spareggi e quelle ormai compromesse come Empoli, Spal e Virtus Entella. Ci saranno dei successori rispettivamente a Marino, Di Biagio e Boscaglia e le società stanno valutando su una serie di candidati. Per le altre, a grandi linee, la situazione è tracciata. Ci sono gli intoccabili e quelli che vanno verso la conferma. In alto la FOTOGALLERY illustrata di CalcioWeb con la situazione panchina per panchina.