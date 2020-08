Allenatori Serie B 2020-2021, nuovo aggiornamento: colpo di scena Lecce, ufficiale Dionisi ad Empoli [GALLERY]

Allenatori Serie B 2020-2021 – Gli aggiornamenti sulle panchine in cadetteria si susseguono in maniera frenetica. Dopo le novità dei giorni scorsi, tra indiscrezioni, smentite e ufficialità, oggi sono arrivati altri due annunci. Uno è pressoché una conferma di quanto già si sapeva, l’altro è invece un quasi colpo di scena. Ci riferiamo all’ufficialità di Alessio Dionisi sulla panchina dell’Empoli, che è riuscito a sbrogliare la situazione col Venezia e succede così a Marino, passato alla Spal, e del fulmine a ciel sereno in casa Lecce, con la comunicazione dell’esonero a Liverani che sembrava invece sulla via della conferma.

Per una situazione ancora più delineata bisognerà attendere comunque domani sera, data della finale di ritorno dei playoff tra Frosinone e Spezia. I due allenatori, Nesta e Italiano, sono da aggiungere alla lista degli incerti. Ma facciamo il punto panchina per panchina nella nostra FOTOGALLERY illustrata.