Altro gravissimo incidente per Alex Zanardi: trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Il mondo dello sport è in ansia. Altro grave incidente per Alex Zanardi, l’episodio è successo in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Come riporta l’Ansa l’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza, coinvolto un mezzo pesante. E’ intervenuto l’elisoccorso che ha trasferito Zanardi in ospedale. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma. E’ stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, le condizioni sarebbero molto gravi. In alto la FOTOGALLERY.