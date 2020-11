“Ho sempre cercato di fare male a me stessa. Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto”. Sono le confessioni di Ambra Angiolini che ha deciso di parlare della sua malattia a Verissimo: la bulimia. La figlia Jolanda Renga è stata importante per la rinascita: “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra”.

Adesso al suo fianco c’è Massimiliano Allegri: “lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.