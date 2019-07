Le amichevoli: 5-0 del Napoli contro il Feralpisalò, bene anche il Venezia [FOTO]

Dopo la riammissione in Serie B il Venezia continua la preparazione. Undici gol nella prima amichevole stagionale contro il Las Vegas FC International, mister Dionisi ha schierato Lezzerini tra i pali, una linea difensiva a quattro formata da Casale, capitan Modolo, Marino e Soldati, un centrocampo a tre composto da Vacca, Maleh e Suciu, con Aramu e Caccavallo a sostegno del centravanti Bocalon, autore di cinque reti oggi pomeriggio, in rete anche Caccavallo (tripletta), reti anche di Maleh e Pimenta, subentrato nella ripresa.

Amichevole anche per il Napoli, tutto facile contro il Feralpisalò, finisce 5-0. Subito in gol al debutto Kostas Manolas, autore del vantaggio al 6′, sfruttando con un colpo di testa l’assist di Mario Rui su punizione, poi doppietta per Verdi: al 53′ ed al 61′. In mezzo il gol di Tonelli, per la Feralpisalo’ una traversa su punizione, poi all’84’ c’e’ gloria anche per il 22enne Tutino che fissa il risultato sul definitivo 5-0.