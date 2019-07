Le amichevoli: il Bologna regala spettacolo contro lo Schalke, pareggio per il Verona [FOTO]

Si sono concluse importanti partite delle squadre di Serie A, amichevoli che hanno dato indicazioni in vista dell’inizio del campionato. Successo prestigioso per il Bologna che ha vinto contro lo Schalke 04. I rossoblu’ si schierano con Skorupski in porta, Tomiyasu, Danilo, Denswil e Krejci in difesa; Poli, Kingsley e Soriano a centrocampo con davanti Orsolini, Palacio e Sansone. Vantaggio dei tedeschi in contropiede, all’8′ con Reese, al 37′, pero’, arriva il pareggio del Bologna. Il tiro di Poli è deviato con la punta del piede da Stambouli, che spiazza Nubel, allo scadere del primo tempo, tiro imparabile di Sansone. Nella ripresa Skov Olsen prende il posto di Orsolini. Al 14′ della ripresa conclusione vincente da due passi di Palacio per il 3-1, nel finale Boujellab fissa il definitivo 2-3.

Il Verona chiude sull’1-1 il test amichevole contro il Trabzonspor, vantaggio del club italiano con Veloso; ma nella ripresa subiscono il pari dei turchi che vanno in gol al 36′ con Baykur.

Nella quarta amichevole della nuova stagione il Crotone regola 3-0 il Castrovillari, nel primo tempo arriva il vantaggio al minuto 13 con Simy, al 19′ gli squali raddoppiano con il giovane Ruggiero, nella ripresa Nanni al 31′, sigla la terza rete raccogliendo un perfetto assist di Kargbo.