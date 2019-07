Amichevoli estive, i risultati di oggi: vincono Sampdoria e Bologna, Fiorentina “B” ko col Benevento [FOTO]

Continuano senza sosta le amichevoli estive. Tante squadre di Serie A impegnate in questo sabato 20 luglio. In alto la FOTOGALLERY.

SAMPDORIA-REAL VICENZA (3-0): Al campo sportivo di Temù la squadra blucerchiata denominata batte per 3-0 i biancorossi, Di Francesco continua a sperimentare. Quagliarella ci mette 120 secondi per andare in gol: peccato che l’arbitro annulli per fuorigioco. La partita si risolve nella ripresa: al 16′ Caprari imbecca Ramírez che con il mancino infila l’1-0; la Samp si sblocca e raddoppia con Praet con un destro di prima intenzione che non lascia scampo a Protopapas. Ramírez trasforma un rigore allo scadere.

LECCE-F.C. GHERDEINA (8-1): I giallorossi di Fabio Liverani hanno chiuso il primo tempo sul 4-0: Felice ha aperto le marcature al 22′, La Mantia ha raddoppiato al 29′ e trasformato un rigore al 37′, cinque minuti dopo la prima rete di Lapadula. Nella ripresa altri quattro gol per il Lecce con Dubickas al 57′, Quarta al 69′, Riccardi al 79′ e Falco al minuto 89.

BOLOGNA-VIRTUS BOLZANO (5-0): Il Bologna ha battuto per 5-0 la Virtus Bolzano, compagine che milita in Serie D, in un test amichevole che di fatto chiude il ritiro di Castelrotto. Per i rossoblu, guidati sempre dallo staff di Sinisa Mihajlovic, in gol Dzemaili al 37′, Sansone al 41′, Mbaye al 45′, poi doppietta di Destro al 55′ e al 60′.

BENEVENTO-FIORENTINA (3-0): Il Benevento ha battuto le seconde linee della Fiorentina (rimaste nel ritiro di Moena) con il risultato di 3-0 in una gara amichevole giocata in Trentino. Per i giallorossi di Pippo Inzaghi, al via nel prossimo campionato di Serie B, in gol Armenteros al 40′, raddoppio del neo acquisto Kragl al 48′ e tris firmato da Improta al 50′.

VERONA-UNION FELTRE (5-0): Ultima amichevole per l’Hellas Verona a Mezzano con tanti tifosi sugli spalti del centro sportivo. La squadra di Juric ha battuto per 5-0 la formazione di Serie D dell’Union Feltre, con la doppietta di Zaccagni (13′ e 53′) e i gol di Tupta (65′), Almici (67′) e Traore (77′),