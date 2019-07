Si è da poco conclusa l’amichevole di lusso tra il Chelsea e il Barcellona. Vittoria per gli ultimi campioni di Europa League, che hanno la meglio sui blaugrana di misura, per 2-1. Esordio positivo per il neo allenatore blues Lampard, un po’ meno per Griezmann.

Il vantaggio è dei londinesi con Abraham al 34′, a cui segue nel finale (84′) il raddoppio di Barkley. Inutile la rete a tempo scaduto (91′) di Rakitic. In alto la FOTOGALLERY del match.