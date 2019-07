Amichevoli internazionali, Benzema trascina il Real Madrid: il Liverpool si riscatta [FOTO]

Si sono giocate due partite di lusso in campo internazionale. Vittoria per il Real Madrid che ha superato il l Fenerbahce 5-3 a Monaco di Baviera nel match valido per l’Audi Cup. Per la squadra di Zinedine Zidane a segno Benzema, autore di una tripletta, Nacho e Mariano. Le reti dei turchi sono state siglate da Rodrigues, che ha sbloccato il match, Dirar e Tufan. Torna a sorridere il Liverpool dopo la pesante sconfitta contro il Napoli, i campioni d’Europa in carica hanno vinto a Ginevra contro il Lione con il punteggio di 3-1, Klopp ha recuperato Alisson, Firmino, Shaqiri, Salah e Keita, svantaggio dopo 4′ per un rigore siglato da Depay, i Reds pareggiano al 17′ con Firmino e trovano il vantaggio al 21′ con Andersen. All’8′ della ripresa la rete del definitivo 3-1 di Wilson. In alto la fotogallery.