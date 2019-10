Amichevoli internazionali, vittorie per Danimarca e Cile [FOTO]

Due amichevoli importanti nella giornata di oggi. La Danimarca ha battuto per 4-0 il Lussemburgo in una partita amichevole disputata ad Aalborg. Per la compagine scandinava reti di Braithwaite al 13′, doppietta di Dolberg al 22′ e 59′, Gytkjaer al 67′. Il Cile ha sconfitto 3-2 la Guinea in una gara amichevole giocata allo stadio José Rico Perez di Alicante, in Spagna. Per i cileni in gol Meneses, Aliaga e l’ex centrocampista della Juventus, oggi al Barcellona, Arturo Vidal, su rigore. Per gli africani gol di Conte e Camara. In alto la FOTOGALLERY.