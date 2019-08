Amichevoli, Napoli e Genoa ‘conquistano’ la Francia: sbancate Marsiglia e Bordeaux [FOTO]

Francia-Italia 0-2. Test amichevoli oltralpe per Napoli e Genoa questa sera, in entrambi i casi il segno è 2: gli azzurri sbancano Marsiglia per 0-1, i rossoblu espugnano il campo del Bordeaxu per 2-3.

Al Velodrome è Mertens a decidere la gara a ridosso del primo tempo, esattamente al 39′: il match finisce 0-1(in alto la FOTOGALLERY). Ben più ricca di gol l’altra sfida. Al 24′ il vantaggio dei liguri: Lerager serve il pallone a Pinamonti, bravo e freddo sotto porta. Dieci minuti dopo il raddoppio del Genoa: angolo di Romulo e colpo di testa vincente di Zapata. Poi, al 36′, i padroni di casa accorciano le distanze grazie a Wong. Nella ripresa, al quarto d’ora, il pareggio dei francesi, siglato da De Preville. Infine, a otto minuti dal termine, il gol decisivo: discesa sulla sinistra di Barreca, palla tesa al centro e tocco decisivo dell’accorrente Hiljemark.