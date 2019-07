Si sono disputato alcune partite amichevoli valide per le squadre di Serie A ma non solo in campo anche quelle di Serie B. Sconfitta per il Bologna, ko per 3-1 contro il Colonia, per i rossoblu in rete Orsolini, la partita è stata seguita in tv anche da Mihajlovic che non si è perso nemmeno un minuto del match, qualche giorno fa l’allenatore aveva annunciato di lottare contro la leucemia, in panchina il vice Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo, in tribuna anche l’ad Fenucci, insieme a Di Vaio e Bigon. Lunedì a Kitzbuhel se la vedra’ contro lo Schalke 04, mentre sabato prossimo andrà in Germania per affrontare l’Augusta. Per quanto riguarda la Lazio domani in campo per un test contro il Mantova.

Il Cosenza ha battuto per 3-1 la Morrone, vantaggio al 16′ con il gol segnato da Riccardo Idda, raddoppio al 54′ con il rigore trasformato da Bruccini. Al 64′ la Morrone ha accorciato le distanze con Ferraro, ancora su penalty, ma al minuto 82 il Cosenza ha chiuso il match grazie al gol segnato da Varone. Il Crotone di mister Stroppa ha vinto per 2-1 contro il Monopoli, nella ripresa, al 13°, Barberis sblocca il risultato su punizione, pareggio del Monopoli ma nel finale, allo scadere, arriva il 2-1 dei calabresi con Ruggiero.

Tutto facile per il Pordenone nell’amichevole con la Manzanese, scatenati nel primo tempo con ben sette gol: alla tripletta di Candellone si è aggiunta la doppietta di Chiaretti e le reti realizzate da Mazzocco e Ciurria; nella ripresa, invece, Magnaghi ha chiuso le marcature.