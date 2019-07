Amichevoli, solo un pareggio per il Cagliari: Brescia in scioltezza, tutte le partite in Serie B [FOTO]

Si sono giocate altre partite amichevoli, le squadre continuano la preparazione in vista della prossima stagione. Pareggio per il Cagliari che non è andato oltre l’1-1 contro la Feralpisalò disputata nel ritiro pre-campionato della Val di Pejo, ospiti in vantaggio con al 73′ con Marchi di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi il pareggio del Cagliari all’85’ porta la firma di Cerri. In campo anche il Brescia che ha battuto il Darfo Boario per 5-1, per le Rondinelle reti tutte nel primo tempo: al 3’ Torregrossa, al 9’ Viviani, al 32’ Donnarumma, al 44’ Sabelli e ancora al 46’ Torregrossa. Per il Darfo a segno al 39’ Pedersoli.

Buona la prima per l’Entella di Roberto Boscaglia, vittoria 8-0 contro la Gemonese nella prima uscita stagionale, primo gol della nuova stagione firmato da Salvatore Caturano, nella ripresa i chiavaresi in gol grazie alle doppiette di Nizzetto e Mancosu, nel finale il definitivo 8-0 dell’altro neo acquisto Sernicola. Il Pescara ha superato con il punteggio di 8-1 la Delfino Flacco Porto (Eccellenza Abruzzo). Questa la successione delle reti: 6′ pt Brugman, 9′ pt Marras, 38′ pt Ta Bi, 10′ st Borrelli, 12′ st Di Grazia, 20′ st Crecco, 25′ st Tine (Flacco Porto ), 31′ st Cisco, 34′ st Di Grazia.

Primo test stagionale per il Crotone di Stroppa, che supera 14-0 lo Scandale, formazione che milita nel campionato di Prima categoria crotonese. Gol di Messias che apre le marcature al 10′ poi scatenati Kargbo (tripletta) e Nanni (poker), a segno anche Zanellato e Simy, doppiette per Ezeh e Molina.

Il Cittadella a Lavarone ha affrontato l’Altipiani calcio: 18-0 il finale con Davide Diaw grande protagonista con 5 reti.

Ok il Frosinone, a decretare il risultato odierno contro il Rieti le reti firmate da Ariaudo al 9′ e da Ciofani su rigore al 13′, autorete di Lazzari al 19′, finisce 3-0.