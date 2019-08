Amichevoli, pareggio del Genoa e sconfitta dell’Atalanta: gol e spettacolo della Lazio [FOTO]

Si sono giocate alcune partite amichevoli importanti, in campo squadre italiane in Serie A e Serie B. L’Udinese ha vinto 2-0 sui turchi del Besiktas, nella partita giocata al Goldberg Stadium di Grodig. La squadra di Tudor dopo essersi resa pericolosa con i tiri di Mandragora e Pussetto, ed aver colpito il palo con Jajalo su punizione allo scadere del primo tempo ha svoltato la partita nella ripresa, al 2′ con Lasagna ed all’8′ con Pussetto. Pareggio per 1-1 del Genoa contro il Nantes, a passare in vantaggio è la squadra di Andreazzoli, Criscito trova Lerager pronto a insaccare, i transalpini aumentano il ritmo, l’1-1 arriva al 36′ con una punizione dai 25 metri di Lima che si infila nell’angolino.

Sconfitta per l’Atalanta contro il Leicester. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, i padroni di casa passano al 16′ della ripresa con Perze, il raddoppio al 31′ con Vardy. L’Atalanta accorcia le distanze al 44′ su rigore con Muriel.

Gol e spettacolo tra Bournemouth e Lazio, finisce 3-4. La squadra di Inzaghi passa in vantaggio al 14′: bell’azione manovrata con Immobile che serve Correa che batte Travers in uscita. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere visto che al 20′ Lerma pareggia. Solanke approfitta di un cross pericoloso e deposita la palla in rete. La Lazio ribalta tutto, al 48′ Luis Alberto approfitta di un’amnesia difensiva e fa 2-2, gol di Parolo poi è uno scatenato Correa a timbrare il cartellino mettendo a segno la rete del 2-4, la rete definitiva di Stacey fissa il punteggio sul 3-4.

Il Crotone esce sconfitto dall’amichevole in casa del Getafe, il match è stato deciso da un rigore trasformato al 24′ da Molina.