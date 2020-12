Una nuova giornalista è salita alla ribalta in Italia, è bellissima e ha attirato l’attenzione dei telespettatori: il suo nome è Ana Quiles Boix, corrispondente in Italia per Deportes Cuatro (Gruppo Mediaset España), esperienze anche con Telemundo e America TV. E’ molto seguita anche sui canali social, in particolar modo su Instagram sono più di 18mila i fan che hanno la possibilità di ammirare la bellezza della spagnola, ma soprattutto la competenza.

Le foto di Ana Quiles Boix

Ana Quiles Boix è diventata molto famosa anche in Italia, negli ultimi mesi ha infatti partecipato ad alcune trasmissioni nel nostro paese ed è stata capace di farsi apprezzare. Su Instagram continua ad aggiornare tutti i fan con scatti che non sono passati inosservati, la giornalista pubblica foto sia sulla vita privata che su quella professionale. Si è occupata anche della questione Suarez, il calciatore e la Juventus sono finiti nella bufera per lo scandalo passaporto. In alto la GALLERY con tutte le immagini.

