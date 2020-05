Il nuovo volto sexy del calcio: da modella di Playboy a presidentessa [GALLERY]

Anamaria Prodan potrebbe entrare a far parte, a tutti gli effetti, del mondo del calcio. L’ex coniglietta di Playboy ha confermato l’interesse per l’acquisto del club rumeno dell’FC Hermannstadt. Non sarebbe la prima esperienza nel mondo del calcio, aveva intrapreso da tempo la carriera da procuratrice ed è sposata con l’ex centrocampista rumeno Laurentiu Reghecampf. E’ stata protagonista del trasferimento più oneroso di sempre in Romania, quello di Nicolae Stanciu dalla Steaua Bucarest all’Anderlecht per quasi 10 milioni di euro. “Cosa farò una volta conclusa la pandemia? Non lo so, sto pensando di acquistare una squadra di calcio”, ha dichiarato come riporta anche ‘Il Corriere dello Sport’. Senza però dimenticare il passato. Sulla possibilità di essere fotografata per riviste per adulti. “Perché no? Niente mi può fermare. Non ci vedo nulla di sbagliato e lo lascerei fare anche a mia figlia se lo volesse”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le foto.