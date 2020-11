Importante riconoscimento per la modella Andrea Martinez che è stata eletta Miss Universo Spagna 2020. Il concorso è andato in scena al Los Olivos Beach Resort di Tenerife. La particolarità? E’ legata al mondo dello sport, la vincitrice è un’ex giocatrice di basket.

“Continuo a non credere che sia successo. Sono Miss Universo Spagna. Devo iniziare a lavorare molto duramente per portare la Spagna più in alto possibile”. Adesso l’obiettivo è diventare Miss Universo, il concorso è in programma a Las Vegas il prossimo anno. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

