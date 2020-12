Andrea Zenga è il figlio dell’allenatore Walter e ha iniziato una nuova avventura: è infatti un concorrente del Grande Fratello Vip e si candida ad essere un grande protagonista. Il programma entra sempre più nel vivo e gli appassionati avranno l’opportunità di trascorrente il Natale in compagnia dei concorrenti, la durata è stata infatti prolungata fino al mese di febbraio.

Chi è Andrea Zenga

Andrea Zenga è un personal trainer, figlio di Walter Zenga e Roberta Termali. E’ un volto conosciuto della televisione per aver partecipato a Temptation Island Vip nel 2018 con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra. E’ molto seguito sui profili Instagram, sono 161mila i follower. Proprio come il padre si è legato al mondo del calcio, ha giocato nella Sambenedettese e nel Trento. Poi ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio, si è rimesso in gioco nell’Osimana. Lavora anche come modello. Adesso è pronto per questa nuova avventura nel mondo della televisione. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.