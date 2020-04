Ecco Angela Robusti, la bella fidanzata di Filippo Inzaghi: “in quarantena ci siamo amati” [FOTO]

E’ stato per tanti anni un latin lover, adesso sembra proprio aver trovato il vero amore. Stiamo parlando dell’allenatore Filippo Inzaghi, SuperPippo è stato fino al momento un grande protagonista della cavalcata del Benevento che dovrebbe portare il club in Serie B. Ma le cose vanno bene anche nella vita privata, va a gonfie vele la storia d’amore con la bella Angela Robusti.

“Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo. Il Tempo è il nostro dono più prezioso, quando si ha il tempo si ha la possibilità, si ha la vita, si ha il sole e soprattutto si ha l’Amore.. Non ti darò mai più per scontato amore mio e tu non farlo con me, perché la vita è così..con una mano dà e con una mano toglie e lo continuerà a fare sempre seguendo il suo ciclo naturale di luce e ombra🌗 Perciò noi, che abbiamo ancora il Tempo, amiamo, rispettiamo.. ascoltiamo.. e Io, che amo solo te, non vivrò un secondo da ora in poi senza il pensiero di darti tutto ciò che di bello esiste”, si legge sul profilo Instagram della ragazza. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini di Angela Robusti.