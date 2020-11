La Lazio continua a volare, la squadra di Simone Inzaghi sta attraversando un momento veramente magico e può pensare in grande in campionato ed in Europa. I biancocelesti sono reduci dal successo contro lo Zenit, 3-1 il risultato finale con la doppietta di Immobile ed il gol di Parolo, la qualificazione agli ottavi di finale è ormai vicinissima. Sempre più scatenata la tifosa Anna Falchi che ha festeggiato in modo particolare. “Un applauso alla mia squadra del cuore bianco celeste e un plauso a Ciro Immobile. Dopo 3 minuti, 25 passaggi senza perdere palla, grande gol!!!! La partita ai suoi piedi!!!” Indossa la maglia di Immobile, ma è troppo corta e mette in mostra il Lato B. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Anna Falchi.

Guendalina Tavassi hackerata: “FOTO e VIDEO in una cartella nascosta, venivano salvati automaticamente”