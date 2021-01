Adesso tutti gli appassionati sperano in una vittoria della Lazio nel derby di campionato contro la Roma, la promessa di Anna Falchi è veramente bollente. Si avvicina la 18esima giornata del campionato di Serie A e si apre con il botto, si affrontano due squadre in lotta per obiettivi importanti di classifica, i giallorossi addirittura puntano lo scudetto mentre i biancocelesti guardano con attenzione la zona Champions League.

Lazio-Roma, la proposta hot di Anna Falchi

Anna Falchi ha lanciato una proposta hot in caso di vittoria della Lazio nel derby, come riferito ai microfoni di Radiosei. “Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina (ride, ndr) e nel caso in cui i social dovessero bannare l’immagine metterò una mascherona. Speriamo che la Lazio riesca a vincere, non sarà facile. Partiamo ad armi pari, a noi mancherà Correa, ma mi convince molto Caicedo con la sua zona Caicedo. Guarderò la gara con un talismano di famiglia, un tifoso della Juventus, oltre che con mia figlia aquilotta”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Anna Falchi.