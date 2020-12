Anna Falchi è sempre più bella e si scatena sempre di più per la Lazio. Il club biancoceleste sta disputando una stagione molto importante, in campionato può lottare per le posizioni alte della classifica, ma soprattutto ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. La stagione è iniziata da poco, ma può regalare tantissime soddisfazioni, la rosa è all’altezza per essere competitiva su tutti i fronti.

Anna Falchi nuda per la Lazio

Anna Flachi si prepara per i prossimi appuntamenti in campo ed in vista dei sorteggi, nel frattempo ha deciso di surriscaldare sempre di più il mondo del web. L’attrice si è fotografata completamente nuda, indossa solo una mascherina, ovviamente della Lazio. “Mascherina, mascherina nonostante l’antipatia io la indosso e dico la mia!!! Grande Lazio, ha raggiunto gli ottavi di Champions League dopo 20 anni. Mi piacerebbe incontrare Il Real Madrid che è ormai alla fine di un ciclo o il Chelsea che è si una grande squadra, ma non ha dei fuoriclasse all’apice della loro carriera”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.