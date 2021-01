La Lazio vince il derby e Anna Falchi mantiene la promessa. Si è concluso il primo match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A, netto successo per la squadra di Simone Inzaghi che si rilancia nettamente per la classifica. A sbloccare la sfida è stato Ciro Immobile, poi la doppietta di Luis Alberto a chiudere definitivamente i conti. Molto male la Roma che non è stata mai in partita.

Anna Falchi nuda

Promessa mantenuta per Anna Falchi, l’attrice si è spogliata completamente dopo la vittoria della Lazio. La tifosa biancoceleste indossa solo una mascherina, ovviamente con i colori della Lazio e mette in mostra in fisico veramente mozzafiato. In alto la FOTOGALLERY di Anna Falchi.