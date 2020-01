Anna Falchi senza…niente, il 2020 è ‘caldo’: la showgirl indossa soltanto gli occhiali [FOTOGALLERY]

Tifosa da sempre della Lazio, Anna Falchi delizia spesso i suoi followers su Instagram con delle foto “al limite”. Lo ha fatto anche di recente, inaugurando il nuovo anno senza… niente. Nell’immagine postata ieri sui suoi profili social, infatti, si vede la donna con addosso soltanto un paio d’occhiali personalizzati con la scritta 2020. Per il resto è completamente nuda, adagiata sul letto a mostrare le sue splendide curve.

Più volte, negli ultimi mesi, ha mandato letteralmente in delirio i social network con tante pose sensuali a sfondo… biancoceleste. Può definirsi positivo, per lei così come per tutti i sostenitori della Lazio, l’anno appena andato in archivio. E probabilmente i tanti follower non vedono l’ora di vedere ancora all’opera Anna Falchi al prossimo successo della squadra di Inzaghi. In alto la FOTOGALLERY.