Anna Falchi è una grande tifosa della Lazio, l’attrice si sta togliendo tante soddisfazioni negli ultimi due anni. E’ sempre molta attiva sui profili social, in occasione di vittorie importanti ha abituato a scatti super sexy. Ovviamente è stata anche lei condizionata dalla pandemia da Coronavirus, i maggiori virologi hanno consigliato di evitare i rapporti sessuali. Anche Anna Falchi ha deciso per l’astinenza come confermato a “Un giorno da pecora”: “Anche per noi è così, tutto sospeso. Oggi come a marzo e aprile, ci vediamo con le dovute cautele. Ma quando andremo a vivere insieme…”. E il Natale? “Festeggeremo insieme, ma a giusta distanza”. In alto la FOTOGALERY con tutte le immagini.