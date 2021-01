Anna Falchi continua ad infiammare il mondo del web. La Lazio è reduce da una serie di risultati molto importanti e l’attrice è una grande tifosa biancoceleste. I supporter di tutta Italia hanno apprezzato lo spogliarello in occasione della vittoria nel derby di campionato contro la Roma, sul profilo Instagram ha pubblicato scatti veramente sexy. Gli appassionati di calcio aspettano con ansia le partite della squadra di Simone Inzaghi e ammirare le bellezze dell’ex modella.

Le confessioni di Anna Falchi

Anna Falchi è stata ospite della trasmissione Tiki Taka e si è raccontata sulla sua passione verso i colori biancocelesti.

“Perché sono della Lazio? Perché mio fratello è della Roma. Spogliarello? Lo faccio ogni volta che la Lazio vince. Sono cose molto goliardiche, me lo chiedono i tifosi, ormai è diventato un fatto scaramantico. Oltre questo non vado però”. I tifosi aspettano già il prossimo successo della Lazio, Anna Falchi è pronta a regalare spettacolo. In alto la FOTOGALLERY con le immagini degli ultimi spogliarelli.