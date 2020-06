Anna Tatangelo, rivoluzione social: due particolari attirano l’attenzione dei followers [FOTOGALLERY]

Rivoluzione social per Anna Tatangelo. La donna ha infatti completamente “svuotato” il suo profilo Instagram, azzerando totalmente le foto e postandone di nuove con un look inedito: è diventata bionda. Una sorta di vita nuova, un taglio netto col passato. Professionale o umano? E’ questo che si chiedono i suoi followers, a cui non è appunto sfuggito questo cambio radicale. In alto la FOTOGALLERY con alcuni scatti della bella donna italiana.