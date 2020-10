Antonella Mosetti è una showgirl italiana, molto seguita anche sui social. E’ stata protagonista di una carriera molto importante nel mondo della televisione, recentemente è stata una concorrente di un’edizione del Grande Fratello Vip. Sul profilo Instagram è seguita da più di 600mila follower, i fan hanno la possibilità di apprezzare la sua bellezza fisica. Si dimostra in grande forma, nelle ultime ore ha pubblicato scatti che non sono passati inosservati. Antonella Mosetti si è fotografata a letto in pose veramente sexy. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.