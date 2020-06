Apoteosi Liverpool, è campione d’Inghilterra dopo 30 anni: il Chelsea regala il titolo ai Reds [FOTO]

Gol ed emozioni nella sfida di Premier League tra Chelsea e Manchester City, con il Liverpool spettatore interessato. Momento chiave per il campionato inglese, non per la vittoria del titolo, ma per le posizioni di Champions League e salvezza. La squadra di Lampard entra in campo con grande aggressività ed i risultati sono entusiasmanti, Blues in vantaggio con la rete siglata da Pulisic, il centrocampista protagonista di una grande prestazione.

Nella ripresa il tema del gioco non cambia, il Manchester City non è in giornata e si affida ai singoli: è De Bruyne a ristabilire la parità con una grande punizione. I padroni di casa continuano a macinare il gioco e vanno vicini al gol ancora con Pulisic, salvataggio sulla linea di Walker. Il Chelsea continua a dominare, mischia in area e Fernandinho prende il pallone con le mani: è calcio di rigore ed espulsione, dal dischetto Willian sigla il definitivo 2-1. Blues al quarto posto con 54 punti, City fermo a 63. Ma, la grande festa è per il Liverpool: i Reds sono campioni d’Inghilterra dopo 30 anni. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.