Il Velez non ha convocato 4 calciatori della rosa perché coinvolti in una vicenda molto delicata. Nel dettaglio una donna di 28 anni ha presentato una denuncia presso la stazione di polizia di San Isidro, le accuse pesantissime sono di violenza sessuale. L’episodio si sarebbe verificato nel corso di una festa privata alla quale hanno partecipato una ventina di persone. Come riportato dal giornale Olè i calciatori coinvolti sarebbero l’ex Genoa Ricardo Centurion e Juan Martin Lucero. In una successiva testimonianza sarebbe emersa una nuova versione, Centurion e Lucero non sembrerebbero realmente coinvolti ed è stato fatto il nome di ‘Acunà’.

Chi è Ricardo Centurion

Ricardo Centurion è un calciatore argentino, attaccante del Vélez Sarsfield, in prestito dal Racing Club, per caratteristiche è paragonato ad Angel Di Maria. La carriera è iniziata al Racing Club, poi il trasferimento al Genoa ma l’esperienza non è stata di certo positiva. Torna al Racing, poi il San Paolo ed il prestito al Boca Juniors. Torna al Genoa ma non convince, poi ancora al Racing. Infine i prestiti all’Atlético San Luis e proprio al Vélez Sarsfield. Inoltre ha dovuto fare i conti con una tragedia, la morte della fidanzata 25enne in un incidente, causato da un infarto. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.