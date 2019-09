Belotti trascina un’Italia non brillante: azzurri sulle gambe, ma la qualificazione si avvicina [FOTO]

EURO 2020 – L’Italia per chiudere il discorso qualificazione, l’Armenia per sperare nel secondo posto. E’ questa la cruda analisi della gara che vedrà impegnata la Nazionale di Roberto Mancini a Yerevan. Gli azzurri arrivano a punteggio pieno alla trasferta. Vittorie contro Finlandia, Liechtenstein, Grecia e Bosnia. Armenia che ha conquistato 6 punti e si trova al terzo posto dietro ai finnici. Tra le fila degli armeni da tenere d’occhio sicuramente il neo-acquisto della Roma Henrix Mkhitaryan, ma anche Ghazaryan. Mancini deve invece fare i conti con le assenze di Cristante, Insigne, De Sciglio, Chiellini. Il ct si affiderà a Donnarumma tra i pali, che torna titolare dopo la temporanea sostituzione di Sirigu, Barella dal primo minuto, Bernardeschi prenderà il posto di Insigne nel tridente. Il Live su CalcioWeb a partire dalle 18.

Probabilmente l’Italia più brutta di Mancini, ma non lo diciamo a nessuno. L’obiettivo era vincere ed i tre punti sono arrivati. Gli azzurri battono a domicilio l’Armenia trascinati da Belotti e si avvicinano ancora di più alla qualificazione. La condizione, Mancini lo aveva anticipato, avrebbe potuto fare la differenza, e si vede. L’Armenia va in vantaggio meritatamente, l’Italia inizia a giocare e pareggia col Gallo. I ragazzi di Mancini alzano i giri del motore solo nella seconda parte del primo tempo. Nella ripresa, la tanto agognata condizione, si fa sentire. Ma Mancini azzecca il cambio: fuori uno spento Chiesa, dentro Pellegrini. Il romano incorna di testa e manda in vantaggio gli azzurri, due minuti dopo Belotti propizia l’autorete di Airapetyan. Finisce così. Tanta fatica, ma oggi l’importante era vincere. Ora la difficile trasferta in Finlandia. In alto la FOTOGALLERY.

90’+4 – FINISCE COSI’, L’ITALIA VINCE 1-3.

79′ – LETALE 1-2 DELL’ITALIA, ANCORA BELOTTI! SENSI SERVE IL GALLO, CHE SI GIRA IN AREA E CONCLUDE. IL PALLONE FINISCE SUL PALO E POI SUL PORTIERE LOCALE. PIU’ AUTOGOL CHE MARCATURA DI BELOTTI.

77′ – ECCO IL VANTAGGIO DELL’ITALIA! BONUCCI METTE IN MEZZO, PELLEGRINI INCORNA DI TESTA TUTTO SOLO. TANTA FATICA, MA AZZURRI AVANTI!

68′ – Secondo cambio per l’Italia: esce Barella ed entra Sensi.

60′ – L’Italia non riesce a spingere come nel primo tempo, la superiorità numerica non si vede, l’Armenia si chiude bene. Ammonito Barella per un fallo tattico. Primo cambio, entra Pellegrini ed esce Chiesa.

46′ – COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

45’+2′ – Clamoroso errore di Belotti. Il Gallo si divora il gol del sorpasso.

45’+1′ – DOPPIO GIALLO PER KARAPETYAN. LA SECONDA AMMONIZIONE E’ ECCESSIVA!

40′ – Ancora Belotti vicino al gol: destro largo di poco.

39′ – GOL ANNULLATO A BELOTTI. NETTO FUORIGIOCO PER L’ATTACCANTE.

29′ – Bernardeschi scheggia la traversa con un sinistro dal limite dell’area.

28′ – BELOTTI PAREGGIA I CONTI CON UN TOCCO SOTTO MISURA!

23′ – Bernardeschi si gira in area, ma sul suo destro è bravissimo Airapetyan.

11′ – ARMENIA IN VANTAGGIO! GRAN SINISTRO DI KARAPETYAN!

4′ – Karapetyan ci prova al volo di sinistro, facile per Donnarumma.

1′ – PARTITI!

ARMENIA-ITALIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Armenia – Airapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan

Italia – Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Bernardeschi