Armenia-Italia 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Chiesa Narciso, Belotti non si fa mancare niente [FOTO]

Armenia-Italia, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa la partita della Nazionale italiana, valida per le Qualificazioni ad Euro 2020. Italia che approccia malissimo alla gara. Armenia che trova il vantaggio con il sinistro di Karapetyan all’11esimo. Pari di Belotti con un tocco da pochi passi al 28′. Nella ripresa gli Azzurri non migliorano nella manovra ma trovano la rete con Lorenzo Pellegrini, entrato bene in partita. Chiude la gara l’autorete del portiere Hayrapetian sul tiro di Belotti. Male la linea difensiva, che soffre molto la rapidità degli attaccanti armeni, malissimo il centrocampo di Mancini e gli esterni d’attacco, quasi mai pericolosi. Bene Belotti, a parte un gol mangiato, e Pellegrini, entrato dalla panchina e risultato il migliore degli Azzurri.

ARMENIA-ITALIA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB

Armenia (4-2-3-1): Hayrapetyan 5.5; Hambardzumyan 5.5, Calisir 5.5, Haroyan 5, Hovhannisyan 7; Mkrtchyan 5.5, Grigoryan 5.5 (57′ Hovsepyan 5.5); Barseghyan 5.5 (57′ Adamyan 5.5), Mkhitaryan 6.5, Ghazaryan 6.5 (82′ Babayan sv); Karapetyan 5.5.

Italia (4-3-3):

Donnarumma voto 6: Non viene mai impegnato, non può nulla sul gol: spettatore non pagante.

Florenzi voto 5: Si perde nella confusione generale. Non basta nemmeno Google Maps a fargli ritrovare la posizione.

Bonucci voto 5.5: Distratto come quasi tutta la retroguardia azzurra, sbaglia molti lanci, ma fa l’assist per Pellegrini: rimandato.

Romagnoli voto 5.5: Non fa meglio del compagno di reparto, ma si rende più pericoloso in fase offensiva: proponiamo un cambio di ruolo.

Emerson voto 6.5: E’ il migliore della retroguardia. Fornisce l’assist del pari a Belotti e spicca nella mediocrità azzurra: RI-EMERSON.

Barella voto 5.5: Perde il pallone che porta al vantaggio armeno. Sbaglia tanto: ingenuo come Cappuccetto Rosso di fronte al lupo (68′ Sensi 6)

Jorginho voto 5: Dovrebbe essere il metronomo, ma pensa più a protestare che a giocare: si incazza con l’arbitro come una bidella quando passi dove ha appena lavato.

Verratti voto 5: Male anche lui e dire che ha tecnica e geometria: altre due materie e si diploma.

Chiesa voto 5: Si intestardisce in dribbling che non gli riescono e si specchia troppo: Narciso (61′ Lorenzo Pellegrini 7)

Belotti voto 7: La solita prestazione generosa. Una rete e i movimenti giusti. Si divora un gol clamoroso in versione “A me me’ piace a’ nutella”, la fortuna lo assiste sulla terza rete azzurra. Il guardalinee gliene annulla altri due, di cui uno regolare: BOMBER.

Bernardeschi voto 5: Scheggia la traversa con un sinistro a giro, ma per il resto sbaglia tutto. E’ come le buste di Mike Bongiorno: la uno, la due o la tre? Non sa mai cosa scegliere (82′ Lasagna sv)