Arrestato Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi: sua sorella era fidanzata con Gollini [FOTO]

In mattinata, dopo indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, la Squadra Mobile reggina e il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato hanno dato esecuzione nei confronti di 21 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, tentata estorsione e detenzione e porto di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa.

Tra questi anche Giorgio De Stefano, nato a Milano l’8 marzo 1981, residente a Reggio Calabria, indagato per associazione mafiosa ed estorsione aggravata. De Stefano, soprannominato “Malefix” da cui prende il nome l’operazione odierna, è il compagno di Silvia Provvedi, del duo ‘Le Donatella’. La Provvedi, ex di Fabrizio Corona, ha partorito da pochi giorni. La stessa Provvedi, poco più di un anno fa, aveva annunciato sui social il fidanzamento con Giorgio De Stefano, proprietario del ristorante Oro di Milano (frequentato anche da calciatori e vip) ed ex fidanzato di Veronica Angeloni. Silvia Provvedi, dopo la storia con Fabrizio Corona, di De Stefano diceva “È una persona molto speciale che mi ha rapito il cuore prima di entrare nella Casa. Posso dire di essermi fidanzata. Sto vivendo un bel momento e spero sia quello giusto”. La sorella Giulia era fidanzata con Gollini, portiere dell’Atalanta. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.