Arsenal-Burnley 2-1, Gunners a punteggio pieno: non accadeva da dieci anni [FOTO]

ARSENAL-BURNLEY – Punteggio pieno dopo due giornate per l’Arsenal di Unai Emery. Non accadeva da dieci anni. I Gunners soffrono, ma alla fine hanno la meglio del Burnley, nella gara che ha aperto la seconda giornata di Premier League.

Arsenal che parte meglio. Dopo 6′ è Dani Ceballos, alla prima da titolare (ottima la sua gara), a sfiorare il gol con una conclusione da fuori area. Al 12′ è Lacazette ad impegnare Pope con un colpo di testa, deviato in corner dal portiere ospite. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina la palla rimane in area e Lacazette in mischia riesce a segnare, infilando la palla sotto le gambe di Pope. Strepitosa giocata del francese, che buca la porta del Burnley da terra, un gol che ricorda quello di Zaniolo contro il Torino della scorsa stagione. Il Burnley non si perde d’animo e ci prova con Barnes: la conclusione dell’attaccante esce di poco. Al 35′ tornano a farsi vedere i Gunners con il tiro di Nelson che impegna Pope. Al 41′ è ancora l’estremo difensore dei The Clarets a salire in cattedra con un intervento di piede sul destro di Guendouzi. Al 43′ il Burnley trova il pareggio: il tiro di McNeil diventa un assist al bacio per Barnes che di destro batte Leno. Nel recupero della prima frazione il VAR annulla un gol a Nelson per un fuorigioco precedente di Monreal, comunque già segnalato dal guardalinee.

In avvio di ripresa è ancora l’Arsenal a farsi preferire sotto il piano del gioco. Ci prova in due circostanze Aubameyang, ma la prima conclusione è larga, la seconda viene respinta da Pope. Al 62′ è Ceballos a riprovarci dai 20 metri, ma Pope risponde ancora presente. Un giro d’orologio e l’Arsenal passa in vantaggio: Aubameyang riceve palla da Ceballos e con un destro dal limite dell’area batte Pope. Al 71′ il Burnley sfiora ancora una volta il gol con il colpo di testa di McNeil che termina alto di poco. All’89’ il neo entrato Torreira impegna ancora una volta Pope. L’Arsenal sbaglia un contropiede due contro uno con Pépé e Aubameyang, l’assedio finale del Burnley fa tremare i Gunners, che però portano a casa i 3 punti, salendo a punteggio pieno. In alto la FOTOGALLERY.